Sky - Nuovo stipendio Osimhen sarà retroattivo: nuovo stipendio adeguato già dallo scorso luglio

Nuovo stipendio per Victor Osimhen da top calciatore come i grandi campioni d'Europa. L'attaccante nigeriano del Napoli andrà a guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione con il rinnovo fino al 2026 firmato in queste ultime ore e sarà retroattivo secondo Sky Sport, ovvero già dallo scorso luglio guadagnerà in proporzione lo stipendio mensile secondo il nuovo accordo.