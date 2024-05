Sky - Nuove indiscrezioni su Conte, filtra pessimismo: ADL punta Pioli per una programmazione triennale

Arrivano brutte notizie per i tifosi del Napoli che sognavano il colpo Antonio Conte per la panchina della prossima stagione. Scendono le quotazioni per vedere l'ex Inter e Juve come prossimo allenatore del Napoli e torna di moda Pioli.

C'è grande attenzione attorno al nome del nuovo allenatore del Napoli che arriverà a fine stagione dopo l'addio di Calzona. Per la prossima annata e il futuro ora ci sono nuovi aggiornamenti da Sky Sport che sul sito ufficiale ha dato le ultime su chi può essere il prossimo allenatore del Napoli:

In netto ribasso le quotazioni di Antonio Conte, titolo che ha perso valore dopo i rumors provenienti da Castel Volturno e qualche indiscrezione filtrata al termine della proiezione del film sullo scudetto. Il presidente vorrebbe un profilo più stabile, cioè un allenatore con il quale almeno sulla carta stilare una programmazione triennale. Per questo motivo sono in netto rialzo le possibilità che Stefano Pioli possa essere il prescelto. Gasperini resta in freddo, titolo caratterizzato dall’incertezza, troppi vincoli ancora in piedi con l’Atalanta, mentre all’orizzonte conquista di nuovo spazio Vincenzo Italiano, allenatore che De Laurentiis non ha mai perso di vista.

Al momento allora uno tra Pioli e Italiano per la successione di Francesco Calzona. Concentrato sulla prossima partita, e sulla possibilità, ancora viva, di agganciare un posto in Europa. Motivo per cui voleva che la squadra restasse con la testa sull’Udinese, evitando le distrazioni del red carpet per l’anteprima del film sul terzo titolo. Una posizione ferma, nel rispetto del ruolo. E del lavoro che bisogna portare a termine. Decisiva per concedere la libera uscita, la mediazione del presidente che ha chiesto a Calzona di avere in sala gli attori principali. Permesso accordato, nonostante tutto.