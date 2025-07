Sky - Il Napoli potrebbe decidere di dirottare il budget ala sinistra per un altro ruolo: la situazione

Calciomercato Napoli - Importanti aggiornamenti di calciomercato da parte della redazione di Sky Sport sul Napoli che adesso, dopo la chiusura dell’affare tra Bologna e Nottingham Forest per Ndoye, sta valutando cosa deve fare.

Calciomercato Napoli, le ultime

Secondo Sky Sport, gli azzurri stanno facendo le opportune valutazioni. Tra queste c’è anche la possibilità che la cifra stanziata per l’esterno alto a sx possa essere interamente dirottata per prendere un altro calciatori in un altro reparto. Il club sta ragionando anche su questo aspetto. Per questo motivo, i nomi di Grealish, Sancho e Sterling restano ancora in stand by. In queste ore De Laurentiis, Conte e Manna sono in contatto per decidere la strategia migliore per il club.