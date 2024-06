Scotto: "Il Napoli ha offerto anche prestito Natan nell'affare Buongiorno. Nodo commissioni su Hermoso"

Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, ha scritto su X degli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli:

"Tra il Napoli e Hermoso sondaggi e contatti preliminari, ma i costi delle commissioni hanno frenato l'affare a parametro zero. Idee diverse anche sullo stipendio del giocatore. Già da tempo lo spagnolo guarda altrove aspettando offerte. #Marin invece profilo più idoneo al progetto degli azzurri e preso a costi accessibili. Il vero obiettivo della difesa resta Buongiorno. Il Napoli per ora non va oltre i 30 milioni più il cartellino di Ostigard. Offerto anche il prestito di Natan. Cairo chiede 55 milioni senza contropartite".