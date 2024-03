Schira annuncia: "Il Napoli non riscatterà Dendoncker a fine stagione"

Calciomercato Napoli - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, riporta una notizia in merito al centrocampo del Napoli:

"Il Napoli non formulerà l'offerta all'Aston Villa per il riscatto di Leander Dendoncker (il suo riscatto è fissato a 10 milioni di euro)".

Il giocatore belga è arrivato a Napoli in prestito a gennaio, quando sulla panchina azzurra c'era ancora Walter Mazzarri. Preso per giocare sia in difesa che a centrocampo, ha totalizzato solamente 3 presenze entrando negli ultimi minuti di 3 gare, accumulando appena 21 minuti giocati.