Repubblica - Nuovo allenatore, sondaggi in corso per De Laurentiis! Calzona: il futuro dipende dai risultati

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta la situazione attuale alla ricerca del nuovo allenatore:

"C’è aperta la questione panchina, con i sondaggi già in corso per la scelta del nuovo tecnico. Calzona è volato ieri in Slovacchia per i suoi impegni da ct ed è stato possibilista. «Non so nemmeno cosa farò domattina. Sicuramente ho un contratto con la Federazione e prenderemo sempre insieme ogni decisione. Fra due mesi, sei o un anno, se mi arriverà un’offerta, valuteremo cosa fare. Il Napoli è una squadra forte e ho il vizio di affezionarmi ai calciatori che alleno, specialmente se sono bravi ragazzi anche fuori dal campo». Ma il futuro della panchina dipenderà solo dai risultati".