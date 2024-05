Ammutinamento Napoli, clamorosa sentenza: De Laurentiis dovrà restituire 187 mila euro ad Allan

Notizie Napoli - Il caso dell'ammutinamento dei giocatori del Napoli sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti continua a far parlare di se. A seguito della multa salata di circa 187 mila euro inflitta ad Allan nel 2022, il brasiliano ha fatto ricorso e l'ha vinto.



Si è conclusa la causa del Napoli contro Allan per l’ammutinamento. Il Napoli aveva chiesto 800mila euro di danni al brasiliano che a sua volta aveva chiesto un danno di immagine.

Il Tribunale Ordinario di Roma si è pronunciato, ha respinto le richieste del Napoli e ha condannato il club al pagamento di quanto dovuto al brasiliano.

Il Tribunale:

RIGETTA le domande proposte dalla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. avverso Marques Loureiro Allan;

DICHIARA tenuta e, per l’effetto, CONDANNA la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. al pagamento in favore di Marques Loureiro Allan della somma di € 187.008,55, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo;



RIGETTA le ulteriori domande proposte da Marques Loureiro Allan avverso la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.;



COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi e CONDANNA la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. al pagamento in favore del convenuto della residua parte, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale ed € 571,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 20/5/2024.

La condanna del Napoli

È fondata, invece, la riconvenzionale con cui il convenuto chiede la condanna dell’attrice al pagamento in proprio favore della somma di euro 187.008,55, in esecuzione dell’art. 4 della scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018 per la regolamentazione dello sfruttamento dei diritti di immagine del convenuto.