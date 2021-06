Renate, Crippa: "Spalletti ideale per Napoli, arriveranno acquisti importanti"

Calciomercato Napoli - L'ex Napoli e attuale dg del Renate Massimo Crippa è stato intervistato a Repubblica.

Crippa, tifosi la ricordano ancora. L’ultimo Napoli, invece, ha esaltato poco.

«È stata un’annata particolare. Tra il presidente, l’allenatore e la squadra c’è stata un po’ di confusione. Ora bisogna ripartire dimenticando tutto quello che è successo e la Champions fallita».

De Laurentiis ha puntato su Spalletti.

«Scelta di alto profilo. È stato fermo due anni perché evidentemente dopo la parentesi all’Inter non ha trovato una soluzione adatta a lui. Per Spalletti parla il curriculum, è uno dei migliori in Italia».

L’obiettivo del Napoli quale deve essere?

«Il Napoli merita di stare in alto e giocare la Champions. La rosa è forte, vedremo il mercato».

Parliamo del centrocampo.

«Secondo me è un reparto che ha avuto dei problemi».

Che pensa di Fabiàn Ruiz?

«Se dovesse restare, potrebbe sfruttare l’arrivo di Spalletti, un allenatore che tira fuori il massimo dai suoi e riesce a stimolarli. Il campionato di Fabian è stato un po’ anonimo. L’altra delusione è stata Bakayoko. Demme era l’unico come caratteristiche a poter fare l’equilibratore, ma è stato utilizzato poco. Gattuso ha fatto le sue scelte, ma ora bisogna guardare avanti».

Come giudica la crescita di Zielinski?

«Un protagonista. Credo sia uno dei valori aggiunti del Napoli e può migliorare ancora. Ripeto, aspettiamo le mosse del club. Qualche acquisto importante arriverà».

Ma si aspettava da dirigente questo mercato bloccato?

«Assolutamente sì. Con la pandemia, gli introiti sono diminuiti e i club non si muovono».

Spalletti a Napoli, Mourinho a Roma, Allegri alla Juve e Sarri alla Lazio.

«Bello: sono tornati i grandi protagonisti. Secondo me ci sono i presupposti di un campionato importante. Vedremo tanti duelli dialettici"».

Lei resterà ancora al Renate?

«Sì siamo al lavoro per la prossima stagione. C’è delusione, quest’anno abbiamo mancato la promozione in serie B, ma ci riproveremo. Personalmente mi trovo bene in questa società, ho un bel rapporto con il presidente. Voglio conquistare grandi traguardi con il Renate».

Crippa, lei sarà presente all’inaugurazione dello stadio Maradona?

«Se mi chiameranno, verrò sicuramente. Napoli è stata una parentesi importantissima della mia carriera e poi ho fatto parte di un gruppo vincente, trascinato dal più grande di tutti, Diego Maradona. Va onorato nel migliore dei modi nello stadio che adesso porta - giustamente - il suo nome».

A proposito dei suoi vecchi compagni di squadra. Alemao è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid 19.

«Ho letto, spero di avere al più presto notizie dirette. Anche Alemao è un grande. Dovrebbe rimanere in osservazione per qualche giorno, ma è uscito dalla terapia intensiva. Speriamo che vada tutto bene, con questo virus non ci sono mai certezze, purtroppo...».