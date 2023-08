RAI - Spalletti sulla panchina dell'Italia, c'è il sì del tecnico. Pronto anche lo staff

Notizie Calcio Napoli – Roberto Mancini ha detto addio alla panchina dell'Italia e ora le federazione cerca il sostituto.

Il collega ed esperto di mercato Ciro Venerato ai microfoni della trasmissione TG Sport, ha riportato delle indiscrezioni sul nome più quotato per sostituire Roberto Mancini per la panchina della Nazionale Italiana:

“Il nome reale su sui si sta concentrando la Federcalcio è Luciano Spalletti, Gravina ha già chiamato Aurelio De Laurentiis per chiedere la diponibilità di tesserare il tecnico fino al 2026, svincolandolo gratuitamente o abbassando la pensale che parte da giugno a 5 milioni e va a diminuire nei mesi. Spalletti ha già detto si ipotizzando già il suo staff con Domenichini, Baldini e Sinatti. C’è ottimismo da Napoli per la riuscita della trattativa. Se non dovesse arrivare il tecnico di Certaldo si punta su Antonio Conte”.