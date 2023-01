Calciomercato Napoli - Tutto fatto per Pierluigi Gollini in azzurro. Arriva la conferma anche dalla Rai.Â

Mercato Napoli, fissate le visite per GolliniÂ

Secondo quanto infatti ha riferito Ciro Venerato a 'Tutto calcio' in onda su Rai 2, la società partenopea ha definito anche il giorno in cui effettuerà le visite mediche. Il giocatore è atteso martedì a Villa Stuart di Roma per le visite mediche, poi la firma sul contratto e la nuova avventura partenopea dove sarà il vice Meret come stabilito dalle gerarchie.Â