Prossimo allenatore Napoli, De Laurentiis prepara il colpo di teatro

Conte, Italiano, Thiago Motta, Palladino, la conferma di Calzona e tanti altri i nomi accostati alla panchina del Napoli per il ruolo di prossimo allenatore, ma ora arrivano aggiornamenti riguardo la possibile scelta del presidente Aurelio De Laurentiis.

I tifosi azzurri si chiedono chi sarà il nuovo allenatore del Napoli in vista della prossima stagione, quella che dovrà essere del riscatto dopo quanto accaduto quest'anno con le tante delusioni sotto tanti punti di vista. Adesso però ci sono delle notizie importanti riguardo quello che accadrà.

Nuovo allenatore Napoli, la scelta di De Laurentiis

Perché per il futuro il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore che può essere lo stesso Calzona in caso di conferma o andare a cercarlo altrove. Tanti i nomi che sono stati messi sulla panchina del Napoli del prossimo anno e ora arrivano delle notizie proprio in merito a quello che può accadere, perché i colleghi di Tuttomercatoweb parlano del possibile colpo di teatro di De Laurentiis per il prossimo allenatore del Napoli. Le scelte prioritarie al momento portano alla conferma di Calzona o la scelta di Vincenzo Italiano. Attenzione però, perché il presidente De Laurentiis ha appuntio abituato in questi anni a colpi di teatro per il Napoli.