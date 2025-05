Paratici è pronto a tornare: un club vuole ripartire da lui

Fabio Paratici è pronto a tornare in pista e a riprendere la guida del mercato del Tottenham. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è sempre più forte l'ipotesi di un ritorno dell'ex dirigente della Juventus nell'area sportiva degli Spurs; il 52enne uomo mercato piacentino non è mai uscito dai pensieri di Daniel Levy, con cui ha mantenuto rapporti cordiali nonostante la nota squalifica che gli è stata comminata dalla FIGC.

I londinesi sono reduci da una stagione difficilissima in Premier League - anche se potrebbero centrare la finale di Europa League - e per questo sta pensando con forza di ritornare al passato, con quello che è stato l'artefice di tanti colpi pesanti per il campo e le casse del club.

L'idea di richiamare Paratici è presente da diverso tempo, anche se nulla è stato ancora definito. Ricordiamo che il prossimo 20 luglio, in pieno calciomercato, terminerà la squalifica sportiva del dirigente e solo dopo quella data potrà avere un ruolo attivo e operativo con altri addetti ai lavori sul mercato. Lo riporta Tmw.