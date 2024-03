Osimhen vuole la Premier, dall'Inghilterra: "Crede di essere uno dei migliori al mondo"

Napoli - Ci sono notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Victor Osimhen pronto a lasciare il Napoli in estate per la Premier League. Ci sono degli aggiornamenti ora che arrivano proprio dall'Inghilterra.

Il Chelsea secondo quanto riportato da TEAMtalk, adesso temono di essere superati dalla concorrenza di PSG e altri club per Osimhen che è l’attaccante più ricercato d’Europa e il suo allontanamento dal Napoli è pronto a verificarsi quest’estate con numerosi club importanti che inseguono la sua firma. Il suo entourage ha lavorato costantemente per trovare la soluzione migliore a fine stagione. Il Chelsea è in corsa da più tempo con un sacco di lavoro svolto per cercare di convincere il nazionale nigeriano a venire a Stamford Bridge la prossima stagione. Il giocatore vuole la Premier perché sa di essere uno dei migliori.