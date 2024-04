Ogni volta che il Napoli fa questo acquisto sbaglia, fateci caso

Calciomercato Napoli, altre cinque giornate e poi via alla rivoluzione estiva. Si ripartirà da un nuovo tecnico e si farà, nei limiti del possibile, tabula rasa dopo quest'annata disastrosa post scudetto. Considerando anche le tensioni nello spogliatoio venute fuori, bisognerà rinfondare guardando non più solo all'aspetto tecnico ma anche a questioni interne tra chi ormai non ne ha più e chi ha la testa altrove. Alla base di ogni decisione dovrà esserci il nuovo allenatore che a oggi sembra Antonio Conte, ma occhio a possibili colpi di scena anche se l'ex Ct dell'Italia sembra per i tifosi il nome giusto.

Mercato Napoli, valutazioni per Juan Jesus e Natan

Sarà lui o chicchessia a dare una prima valutazione preliminare e poi emettere il verdetto su una permanenza o meno con la società. Ma a prescindere, di sicuro, ci sono profili già individuati dal club per un possibile fine matrimonio. Due tra i primi nomi a cui oggi viene da pensare giocano nello stesso ruolo e condividono anche la stessa nazionalità: parliamo di Juan Jesus e Natan. Il primo, passato da quarto con Luciano Spalletti ad addirittura secondo quest'anno, ha dimostrato di non essere all'altezza degli obiettivi. L'ex Bragantino, partito molto a rilento e senza mai troppo convincere, stava appena strappando qualche primo consenso quando è sparito a lungo dai radar dopo l'infortunio per poi riemergere mesi a Empoli con una prestazione horror.

Calciomercato Napoli e la maledizione dei brasiliani

Una gara quella del Castellani, insieme a tutta l'annata, che anche ha dimostrato che anche lui non era l'acquisto che serviva. Impensabile come sostituto di Kim e qualcuno sostiene in generale non adatto alla dimensione partenopea. Così si pensa a un prestito, come male minore. Se così fosse - ma forse anche senza una riprova - si confermerebbe ancora una volta la 'maledizione' brasiliana in casa Napoli soprattutto per quanto riguarda la difesa: ogni rinforzo non si è mai rivelato all'altezza e ha finito col deludere.

E' accaduto con Rafael Cabral in porta e con Emilson Cribari e Bruno Uvini in difesa. L'unico a salvarsi parzialmente Henrique Buss, durato però solo un anno e mezzo. La vera eccezione è in mediana e riguarda l'ex Allan. In attacco per il resto si ricorda il centravanti solo di passaggio Carlos Vinicius e la meteora Leandrinho finita nel nulla: è soprattutto quando si fa il salto diretto Sudamerica-Napoli che va spesso a vuoto. Lo scouting azzurro non mai vinto una scommessa vera in tal senso. Ma come visto nemmeno in Europa va bene. Juan Jesus e Natan gli ultimissimi di una lunga lista di bocciati brasiliani. Perché non ne arriva mai uno davvero talentuoso? Volere del D10S argentino? Tra il serio e il faceto intanto la stranezza continua.