Milan-Samp, le formazioni ufficiali: panchina per Ibrahimovic

Piatek titolare e Ibrahimovic in panchina. Questa la scelta di Stefano Pioli per la prima gara dell’anno del Milan che non può sbagliare a San Siro contro la Sampdoria di Claudio Ranieri che si affida a Quagliarella in attacco, insieme a Quagliarella. Queste le formazioni ufficiali della sfida: Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Bonaventura, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.