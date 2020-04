Mercato Napoli, da Sassuolo: i neroverdi sfidano gli azzurri per Ricci dell'Empoli

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei calciatori che maggiormente si è messo in mostra quest'anno in Serie B è certamente il gioiellino dell'Empoli Samuele Ricci sul quale hanno puntato i fari diversi club di Serie A. Da tempo, infatti, il Napoli ha iniziato a seguirlo con particolare interesse ma potrebbe dover fare i conti con una concorrenza assolutamente da non sottovalutare. Sulle sue tracce, infatti, stando a quanto riportato da SassuoloNews.net, ci sarebbero anche i neroverdi per i quali potrebbe essere un valido erede di Manuel Locatelli nel caso in cui l'ex Milan dovesse salutare questa estate.