Lozano-Los Angeles, il tempo stringe: il 2 agosto chiude il calciomercato in MLS

Calciomercato Napoli, sono giorni decisivi per il futuro di Hirving Lozano. Sembra ormai assodato che l'attaccante messicano non rinnoverà con il Napoli e su di lui sembra essere forte il pressing del Los Angeles FC, squadra del campionato di calcio statunitense.

Tuttavia, il calciomercato in MLS chiude domani 2 agosto 2023. Dunque se si vorrà formalizzare l'operazione, Napoli e Los Angeles hanno a disposizione ancora poche ore per firmare i contratti.

Secondo quanto riporta Goal.com: "Sul tavolo c'è un'intesa che pare sia stata già raggiunta tra Lozano e la società a stelle e strisce (si parla di 20 milioni a stagione fino al 2026), mentre manca quella tra Los Angeles e Napoli per il cartellino dell'attaccante: De Laurentiis chiede almeno 15 milioni per il Chucky (in scadenza nel 2024) e come detto, in virtù di un mercato in MLS che chiuderà domani (mercoledì 2 agosto), il tempo stringe".