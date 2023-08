Lazio, Sarri furioso a Formello: tensioni con Lotito, scartate ipotesi dimissioni al momento

Notizie Calcio - Tensione non indifferente in casa Lazio, con nuovi scontri tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito come riporta Il Messaggero oggi in edicola.

Calciomercato Lazio, tensione Sarri

Il tecnico è deluso perché si aspettava un mercato differente rispetto all’attuale che ha visto l’arrivo del solo Castellanos. Tuttavia, come riporta il quotidiano, al di là della rabbia e di un mister furioso a Formello, sembra accantonata l’ipotesi clamorosa delle dimissioni invece considerata una settimana fa. “Resto solo per voi”, avrebbe detto l’allenatore al gruppo all’ultimo giorno di ritiro ad Auronzo.