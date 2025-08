De Giovanni: "Simeone porta con sé un pezzo di cuore. Lookman? Per me va a giocare in questo club"

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Simeone? Porterà un pezzo di cuore nostro con sè. Lo abbiamo amato tanto per il suo amore per la maglia azzurra, per il Maradona e per la sintonia immediata con i tifosi. Ricorderemo per sempre il gol col Milan, determinante per lo scudetto, porteremo con noi il tentativo di prendere di testa il pallone da terra contro la Juventus. Il suo è sempre è stato un grande impegno, gli auguro il meglio come persona e calciatore. Fa piacere che vada al Toro, una squadra vicina a noi. Questa sarà sempre casa sua, lo aspettiamo presto. Il Torino condivide tanto con noi nello spirito, un amore e una bellezza di una leggenda meravigliosa difficile da dimenticare. Il Toro è un pilastro del nostro calcio, il dolore di quella tragedia li ha portati nella leggenda.

E’ la principale leggenda del calcio italiano il Grande Torino. Ricordiamo il bellissimo scudetto di Radice. Simeone si va a inserire in una storia meravigliosa, che non ha avuto il giusto splendore negli ultimi anni. Napoli? Follia pura pensare che queste amichevoli sono dei test, fanno parte del percorso per raggiungere la forma. Per come allena Conte, i calciatori dovrebbero stare stesi a fine allenamento. Non ha senso fare polemica, ma non ha senso non cogliere i segni. Non è giusto imbavagliare i tifosi nei commenti. Il Napoli ha sempre preso gol, ma ne ha fatti pochi. Verrà la brillantezza, che porterà la difesa a subire poco e l’attacco a segnare di più. Lang ha meno percentuale di dribbling riusciti rispetto a quello che ci si aspettava. Il fatto che Lukaku tiri poco in porta, che Lucca, anche se ha segnato due gol, non ha un bagaglio di 30 gol alle spalle. Li farà e me lo auguro, ma non è scritto da nessuna parte che li faccia quest'anno. Il Napoli, in questo spezzone di campagna acquisti, debba procurarsi qualcuno che abbia i gol nelle gambe. Il ruolo di esterno ancora non è stato coperto e bisogna stare attenti a cosa si farà. Ricordo che, per le liste, il Napoli ha un solo slot per un over. Se prendi Gutierrez, poi deve uscire qualcuno. Va bene Juanlu Sanchez, è un 2003, ma se prendi un altro è un problema. Bisogna stare attenti alle liste. Raspadori? E' quello il nodo del mercato. Se esce Raspadori, hai il posto per un altro attaccante.

Musah è un 2002, dovrebbe essere considerato non un under. Miretti è un under e Fabbian anche. Diventa complicato e non è automatico pensare a chi si prende. Sarebbe un peccato se hai l’occasione di prendere Grealish e hai lo slot occupato. La novità degli arbitri? Non mi convince molto la novità, anche se il fatto di dover spiegare la decisione, implicherà maggiore attenzione nel prendere tali decisioni. Magari ci sarà maggiore equilibrio. Lookman? Secondo me va all’Inter. A questo punto non può rientrare all’Atalanta. L’Inter è l’unica che si è affacciata. Dipende poi dalle modalità di pagamento: se lo prende in prestito con obbligo di riscatto con pagamento rateale su cinque anni, è difficile contabilmente non consentirlo. Stasera sono a Portici, nella nuova arena in prossimità della spiaggia. Saremo lì con lo spettacolo “Il Miracolo”. E' uno spettacolo divertente".