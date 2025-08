Sarmiento: "Conte numero uno nel far capire un segreto per vincere. Mi rivedo in McTominay"

Mauro Sarmiento, ampione di Taekwondo, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Fa bene Conte a far fare dei sacrifici, è il segreto per arrivare al successo. Su questo lui è il numero uno, l’anno scorso ha raggiunto subito l’obiettivo, anche con un po' di fortuna che non guasta mai. Del Napoli mi piace il fatto che si sia formata una famiglia, per arrivare al successo bisogna andare tutti sulla stessa strada. Non mi piacciono le trattative troppo lunghe, anche se non sbaglia De Laurentiis. Sono uno di quelli che sostiene De Laurentiis, avendo fatto sport, bisogna avere pazienza. De Laurentiis ha dimostrato di essere un vincente, ha sempre il bilancio in regola. Ha preso il Napoli dal fallimento e l'ha portato a vincere due scudetti e portato in azzurro tanti campioni.

Mi rivedo molto in McTominay: sa quello che vuole e lavora a testa bassa. Tanti lo seguono, perchè ha portato una mentalità vincente e si è visto anche dal fatto che è stato il migliore del campionato. Il nuovo Sermiento? C’è Simone Alessio che sta facendo bene e mi somiglia. Può portare grandi soddisfazioni. Il Taekwondo ha fatto una crescita grandissima ed è merito della Federazione, ma si può fare ancora di più, anche dal punto di televisivo. Vedo anche altri sport che sono molto presenti dal punto di vista televisivo, noi dobbiamo migliorare su questo. Sono felice per Napoli che stia spiccando il volo dal punto di vista sportivo, culturale e del turismo. Grazie al Napoli e agli altri sport, stiamo avvicinando tante persone alla città".