Jorginho, addio Chelsea? Nuova possibile avventura per l'ex Napoli

Calciomercato - Possibili novità in arrivo per l’ex azzurro Jorginho in questo nuovo 2023. Per lui, infatti, potrebbe giungere al termine l’avventura al Chelsea ma potrebbe iniziare una nuova esperienza sempre in Premier League.

Calciomercato, Jorginho lascia il Chelsea?

Secondo quanto infatti riferisce The Athletic, l’Arsenal si sta muovendo per il centrocampista italo-brasiliano considerando la scadenza di contratto e un rinnovo che stenta a decollare al momento. Jorginho potrebbe così restare a Londra ma cambiando sponda, passando a quella biancorossa.