Ipotesi choc su Raspadori, Gazzetta: De Laurentiis si aspetta oltre 35mln per pensare alla cessione, Jack penalizzato da una caratteristica

Calciomercato SSC Napoli - Il futuro dell'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è ancora tutto da scrivere.

Il contratto col Napoli è lungo (scadenza 2028) e l’investimento su Raspadori è stato importante:

"De Laurentiis lo ha prelevato dal Sassuolo per 35 milioni e si aspetta un’offerta superiore per prendere in considerazione un eventuale addio. Raspa è un jolly importante, ma il suo saper fare tanti ruoli è stato un malus nell’avventura napoletana. Chiunque sarà il nuovo tecnico, dovrà capire in fretta se Jack potrà essere un uomo chiave, altrimenti meglio salutarsi"