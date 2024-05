Sky - Incontro Gasperini-Atalanta: c'è già stato un primo colloquio con Percassi, ecco cosa filtra

Ultime notizie Serie A - Piace anche al Napoli di De Laurentiis, intanto Gasperini dopo la vittoria dell'Europa League incontra la proprietà dell'Atalanta per decidere il suo futuro.

Da Sky Sport arrivano le ultime dall'inviato Massimiliano Nebuloni sull'atteso incontro fra il presidente dell'Atalanta Percassi e Gian Piero Gasperini. Dalla società filtra ottimismo, col Napoli che resta alla finestra: in caso di divorzio, infatti, Gasp sarebbe il candidato numero uno di De Laurentiis.

Queste le parole di Nebuloni a Sky Sport 24:

"C'è già stato un confronto in hotel dopo la vittoria a Dublino dell'altra sera, fra Gasperini e Percassi: clima di grande cordialità e affetto. Percassi è a Zingonia ma non è una novità, ci va spesso durante la settimana. Quello di oggi però è simbolico perché oggi ci sarà il confronto sul futuro con Gasperini. La sensazione è che la storia fra Gasperini e l'Atalanta proseguirà, però di certezze non ne abbiamo in questo momento. L'allenatore vorrà capire in quale direzione andrà la società, se si alzerà l'asticella per provare a concorrere per qualche obiettivo importante anche l'anno prossimo. Difficile sia lo scudetto quest'obiettivo, ma con gli introiti della Champions League e la vittoria dell'Europa League, il club avrà importanti ricavi. Biaognerà vedere se collimeranno i programmi. Dopo l'incontro di questo pomeriggio, nel caso fosse risolutivo, si deciderà se andare avanti insieme o separarsi. L'incontro avverrà dopo l'allenamento nel pomeriggio con Percassi e avremo aggiornamenti più tardi".