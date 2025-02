Il Napoli piomba su Mitoma! Dall'Inghilterra: contatti avviati, in estate lascia il Brighton

Calciomercato Napoli, occhi su Kaoru Mitoma del Brighton! Dall'Inghilterra riferiscono di un vivo interesse della SSC Napoli per l'attaccante giapponese classe '97, ala sinistra alla sua terza stagione in Premier League.

Il Napoli su Mitoma

Secondo quanto riporta oggi TBR Football, il giocatore giapponese si prepara a lasciare il Brighton in estate con l'obiettivo di giocare la Champions League. C'è di più: TBR Football sostiene che fonti vicine al calciatore assicurano che Mitoma ha già avuto contatti con Bayern Monaco e Napoli.

A gennaio Mitoma era stato avvicinato da un club dell'Arabia Saudita che era arrivato ad offrire cifre record per le casse del Brightonl, ma Mitoma si era rifiutato di lasciare l'Europa. Il suo obiettivo è restare nel calcio che conta e giocare la Champions, possibilmente con la maglia di una big. Napoli e Bayern Monaco avrebbero già preso contatti col giapponese in vista dell'esatte.

TBR non ha dubbi nel dichiarare che la volontà del calciatore è di lasciare il Brighon in estate. Così come il club inglese ha intenzione di monetizzare la sua cessione. È escluso dunque che Mitoma possa essere attratto da nuove offerte arabe in estate.