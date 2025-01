Secondo quanto riferito da Il Messaggero Veneto sul centrocampista centrale dell'Udinese Martin Payero c'è l'interesse di club importanti come Napoli, Lazio e Atletico Madrid. Una trattativa che potrebbe riguardare più la sessione di mercato estiva che quella invernale. Nei giorni passati anche il giornalista Alfredo Pedullà aveva dato notizia dell'interesse del Napoli per il centrocampista argentino in forza al club friulano, che da poco sta rientrando da un infortunio.

