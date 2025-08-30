Sky - Accordo Napoli-Man United per Hojlund: affare da 50 milioni! Manca l'ultimo ok degli agenti: la formula

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, esperto di calcio mercato, ha parlato dell'affare Hojlund a Calciomercato L'Originale su Sky Sport

"Accordo blindato in questi minuti tra Napoli e Manchester United: 6 milioni di prestito e 44 milioni di obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League del Napoli.

Riunione fiume oggi a Napoli con l'entourage. Hanno partecipato anche Conte e gli agenti del giocatore, che adesso dovranno dare un ultimissimo ok alle proposte contrattuali e sulle commissioni, fatte dal Napoli. Il tutto verrà risolto nella serata o nella notte, per l'accordo definitivo tra il Napoli e gli agenti di Hojlund e per autorizzare Rasmus Hojlund a viaggiare verso Napoli".