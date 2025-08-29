CdM anticipa: Elmas come Ndoye, ecco in che ruolo lo faranno giocare

Calciomercato Napoli, affare fatto per Elmas! Il centrocampista macedone ritorna al Napoli: accordo completato con il Lipsia per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto da 16 milioni di euro. Lo conferma oggi il Corriere del Mezzogiorno, che anticipa anche il ruolo che gli sarà affidato dal mister Antonio Conte:

Nei pensieri di Conte sarà un profilo duttile: mezzala ed esterno sinistro d’attacco con caratteristiche da equilibratore (quelle che cercava in Ndoye) nel contesto del 4-3-3. Dentro la formazione con il 4-1-4-1, Elmas può essere un’alternativa sia in mezzo al campo che da esterno sinistro, facendo un po’ come McTominay che viene a cercare spazi tra le linee.