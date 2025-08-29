CdM anticipa: Elmas come Ndoye, ecco in che ruolo lo faranno giocare

Rassegna Stampa  
ElmasElmas

Calciomercato Napoli, affare fatto per Elmas! Il centrocampista macedone ritorna al Napoli: accordo completato con il Lipsia per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto da 16 milioni di euro. Lo conferma oggi il Corriere del Mezzogiorno, che anticipa anche il ruolo che gli sarà affidato dal mister Antonio Conte:

Nei pensieri di Conte sarà un profilo duttile: mezzala ed esterno sinistro d’attacco con caratteristiche da equilibratore (quelle che cercava in Ndoye) nel contesto del 4-3-3. Dentro la formazione con il 4-1-4-1, Elmas può essere un’alternativa sia in mezzo al campo che da esterno sinistro, facendo un po’ come McTominay che viene a cercare spazi tra le linee.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top