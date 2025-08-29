Ultim'ora Sky - Elmas è già in Italia! Arriva a Napoli in serata: fissate le visite mediche, la data

Calcio Mercato  
Ultim'ora Sky - Elmas è già in Italia! Arriva a Napoli in serata: fissate le visite mediche, la data

Calciomercato SSC Napoli, Elif Elmas è in viaggio per il ritorno: è già in Italia, domani le visite mediche

Calciomercato NapoliLuca Marchetti, collegato a Sky Sport 24 nell'edizione speciale di calciomercato delle ore 19, ha annunciato l'imminente arrivo di Eljif ElmasNapoli:

"Elmas è già in Italia! E' sbarcato a Torino, in serata arriverà a Napoli. Credo che ora sia in aereo".

Massimo Ugolini, inviato a Napoli, ha aggiunto:

"Elmas svolgerà domani le visite mediche".

Elif Elmas torna a Napoli
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
