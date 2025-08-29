Ultim'ora Sky - Elmas è già in Italia! Arriva a Napoli in serata: fissate le visite mediche, la data

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, collegato a Sky Sport 24 nell'edizione speciale di calciomercato delle ore 19, ha annunciato l'imminente arrivo di Eljif Elmas a Napoli:

"Elmas è già in Italia! E' sbarcato a Torino, in serata arriverà a Napoli. Credo che ora sia in aereo".