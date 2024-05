Gollini saluta Napoli: festa d'addio con amici ed ex compagni! Spunta anche un regalo agli invitati | FOTO

Pierluigi Gollini saluta i suoi amici, compagni ed anche ex compagni del Napoli. Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, ieri sera, venerdì 24 maggio, nella splendida location di Riva Fiorita a Posillipo si è svolta la festa d'addio di Pierluigi Gollini che si appresta anche lui a lasciare Napoli al termine di questa travagliata stagione.

Gollini, festa d'addio al Napoli

Festa d'addio per Gollini: il portiere azzurro, che in questa stagione ha totalizzato 10 presenze, ha voluto salutare tutti coloro i quali in questo anno e mezzo in azzurro gli sono stati vicini.

Tanti compagni presenti, tra cui Osimhen e Rrahmani, e anche qualche ex compagno come Karim Zedadka. Gollini ha inoltre regalato a tutti i presenti un piccolo ricordo legato alla vittoria del tricolore della scorsa stagione, in segno di ringraziamento a chi era presente alla festa.

Gollini festa di addio al Napoli

Tra i presenti alla festa anche Geolier, Yung Snapp ed Mv Killa, creatori tra le loro tante hit anche della colonna sonora del film 'Sarò Con Te'.