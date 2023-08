"Gabri Veiga non viene a Napoli e va in Arabia?". La reazione incredula di Lele Adani | VIDEO

Gabri Veiga in Arabia Saudita è la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Nessuno si aspettava che il talento spagnolo potesse preferire il campionato saudita e lo stipendio faraonico che gli hanno offerto all'ambizione di giocare in Champions League.

Questo il commento di Lele Adani, ex calciatore ed opinionista sportivo, incredulo sulla vicenda Gabri Veiga:

"Cioè, fatemi capire: Gabri Veiga, classe 2002, uno dei talenti più ricercati in questo mercato, non va al Napoli, la squadra campione d'Italia e una delle squadre che ha fatto il più bel calcio d'Europa, perché da classe 2002, a 21 anni, va anche lui in Arabia? A 21 anni? In Arabia? Cioè non viene a Napoli e va in Arabia? Fino a questo punto, non lo avrei detto..."

