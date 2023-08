Faro de Vigo - Gabri Veiga in viaggio verso l’Italia: visite mediche e poi la firma con il Napoli

Calcio Napoli - Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il trasferimento di Gabri Veiga al Napoli. Stando a quanto si legge sulla testata giornalistica Faro de Vigo, il calciatore si sta recando a Roma per svolgere le visite mediche. Rafa Benitez nei giorni scorsi aveva già anticipato la cessione spiegando anche il motivo dell'esclusione del centrocampista dall'ultima gara ufficiale con la Real Sociedad.

Visite mediche Gabri Veiga al Napoli

Faro de Vigo dunque annuncia che Gabri veiga è in viaggio verso l'Italia per le visite mediche. Per il Celta si tratta della cessione più alta in assoluto. Il napoli, secondo la testata giornalistica galiziana, pagherà 36 milioni di euro più bonus. Nell'affare anche una percentuale sulla rivendita futura.