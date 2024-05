De Laurentiis: "Ricostruiremo un Napoli fortissimo, ma ci vuole tempo. A settembre la prima pietra del nuovo centro sportivo a 15 minuti dalla città"

Ultime notizie SSC Napoli - Conferenza stampa De Laurentiis, il presidente De Laurentiis torna a parlare in conferenza stampa da Palazzo Petrucci. L'occasione è la presentazione del doppio ritiro estivo 2024 della SSC Napoli, che avrà luogo fra il Trentino e l'Abruzzo. Prima a Dimaro-Folgarida dall'11 al 21 luglio 2024, per il tredicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane). Successivamente a Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto (date da confermare in via definitiva).

Ritiri SSC Napoli: conferenza stampa De Laurentiis

Con il presidente De Laurentiis della SSC Napoli, a presentare il doppio ritiro estivo del club partenopeo vi saranno le delegazioni del Trentino e dell'Abruzzo. Conferenza stampa che potrete seguire in diretta video su CalcioNapoli24 (Youtube e TV, al canale 79 DTT) alle ore 16:30 nella splendida cornice di Palazzo Petrucci.

Di seguito tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

De Laurentiis:

"Vi sto dicendo ora che ricostruiremo un Napoli fortissimo, ma ci vuole tempo. C'è bisogno di rinascere, non si può sulle ceneri di un fatto avvenuto continuare a vivacchiare. Bisogna avere il coraggio di rifondare. Così come a settembre spero di mettere la prima pietra sul nuovo centro sportivo del Napoli. Dove si trova questo centro sportivo? Devo trovare un posto dove le mamme possano stare tranquille di far arrivare i propri figli in sicurezza dopo la scuola. Castel Volturno? Basta, ci siamo stati! Faremo un qualcosa che si trova a un quarto d'ora da Napoli"