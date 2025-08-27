Clamoroso Pisa: nel mirino Albiol e Romana, idea a sorpresa Mario Rui

Brevi  
Clamoroso Pisa: nel mirino Albiol e Romana, idea a sorpresa Mario Rui

Il Pisa è a caccia di rinforzi esperti per il reparto difensivo. Tra i profili monitorati c’è Carlos Romana, centrale colombiano classe 1999, reduce da una buona stagione con l’Atlético Bucaramanga. L’altro nome caldo è quello di Raul Albiol, ex Napoli e Real Madrid, oggi svincolato dopo l’ultima esperienza con il Villarreal. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club toscano starebbe valutando attentamente la sua affidabilità e leadership. Tra le alternative considerate anche Mario Rui, terzino portoghese rimasto senza contratto dopo la risoluzione con il Napoli a gennaio. Il Pisa punta dunque su esperienza e qualità per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top