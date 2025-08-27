Clamoroso Pisa: nel mirino Albiol e Romana, idea a sorpresa Mario Rui

Il Pisa è a caccia di rinforzi esperti per il reparto difensivo. Tra i profili monitorati c’è Carlos Romana, centrale colombiano classe 1999, reduce da una buona stagione con l’Atlético Bucaramanga. L’altro nome caldo è quello di Raul Albiol, ex Napoli e Real Madrid, oggi svincolato dopo l’ultima esperienza con il Villarreal. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club toscano starebbe valutando attentamente la sua affidabilità e leadership. Tra le alternative considerate anche Mario Rui, terzino portoghese rimasto senza contratto dopo la risoluzione con il Napoli a gennaio. Il Pisa punta dunque su esperienza e qualità per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.