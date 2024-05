Dybala rompe il silenzio: "Voglio vincere con la Roma! Per me difficile lasciare l'Italia, ma sono curioso di Liga e Premier"

Calciomercato: Paulo Dybala di nuovo in orbita Napoli! Qualche giorno fa si è tornato a parlare di un possibile approdo dell'attaccante argentino a Napoli, nel caso in cui fosse confermato l'approdo di Conte in azzurro.

Dybala parla del suo futuro

Ora a parlare è proprio Dybala, in un'intervista rilasciata a The Athletic, nella quale il calciatore della Roma ha parlato anche di calciomercato e del suo futuro. Queste le dichiarazioni di Dybala:

"Il futuro? Sono in Italia da quasi 12 anni e sto vivendo un momento incredibile. È difficile per me vedermi lontano dall’Italia perché sono diventato un uomo qui. L’Italia mi ha da tutto. Sarebbe difficile lasciare ma ovviamente c’è anche la curiosità di scoprire come potrei comportarmi in campionati importanti come la Liga e la Premier League".

"Obiettivi? Voglio vincere. Sono stato fortunato da aver avuto l’occasione di vincere qualcosa. A volte ho vinto e a volte ho perso. Il mio rimpianto è legato alle sconfitte nelle finali europee: non ho mai vinto una Champions League oppure l’Europa League, ma questo resterà il mio obiettivo. Voglio vincere tutto quello che posso con la Roma. Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”.

Dybala ha parlato anche della Roma e dei risultati di quest'anno: