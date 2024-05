Calciomercato Napoli, clamorosa ipotesi Dybala! TMW: gradito a Conte, occhio alla clausola

Calciomercato Napoli, clamorosa ipotesi Paulo Dybala: due anni dopo il mancato trasferimento in azzurro per poi approdare proprio in giallorosso, spunta di nuovo la suggestione legata alla Joya.

Calciomercato Napoli, spunta Dybala per Conte

A riportarlo è Tuttomercatoweb. Si tratta di un sogno al momento - si legge - potrebbe diventare qualcosa di concreto nelle prossime settimane poiché sarebbe un nome graditissimo ad Antonio Conte.

Nel contratto del giocatore c’è una clausola che può liberarlo ad ‘appena’ 12 milioni di euro, ma la Roma vorrebbe rinnovare il contratto ed eliminare tale opzione proprio per non correre il rischio di perdere il fantasista argentino.

Il Napoli - chiude TMW - aspetta di annunciare Conte per poi capire gli sviluppi potenziali sul classe 93.