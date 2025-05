Calciomercato Napoli, si complica l'affare Jonathan David: il motivo

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela le difficoltà riscontrate nella trattativa che porta allo svincolato di lusso, Jonathan David che si libererà a giugno dal Lille:

"Manna si sta muovendo tanto sul fronte degli svincolati di lusso e non solo. Nei giorni scorsi sono stati in città gli agenti di Jonathan David (25 anni, 25 gol e 12 assist in questa stagione) che a giugno sarà un preziosissimo «parametro zero» visto il contratto in scadenza con il Lille. L'incontro è stato interlocutorio. L'intenzione di chiudere l'operazione da parte del Napoli si scontra - al momento - con una richiesta considerata esagerata da parte del management che punta i piedi anche sul discorso delle commissioni, mettendo sul piatto della bilancia proprio il suo status di svincolato. Si vedrà".