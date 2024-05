Calciomercato Napoli, arrivano indizi sul nuovo bomber: lui al posto di Osimhen?

Sarà Antonio Conte il nuovo allenatore del Napoli: non ha dubbi Il Mattino oggi in edicola. Sullo sfondo restano Stefano Pioli e Vincenzo Italiano come possibile piano B, ma i giochi - assicura il quotidiano - sono praticamente fatti con Aurelio De Laurentiis che intende annunciare il 55enne tra massimo un paio di giorni.

Calciomercato Napoli, sarà Lukaku il bomber di Antonio Conte?

Come riporta il giornale, Conte darebbe un'impronta anche al mercato e porterebbe con sé un bomber al posto di Victor Osimhen destinato alla cessione: