Napoli su Bella-Kotchap: il colosso tedesco che ricorda Kim e Koulibaly, il prezzo è giusto

Il Napoli valuta vari nomi per l'acquisto di un difensore centrale per sostituire Kim entro le prossime settimane. Spunta il nuovo nome di un colosso tedesco come Armel Bella-Kotchap del Southampton. Scopriamo tutte le caratteristiche e il prezzo del giovane difensore.

Armel Bella-Kotchap

Calciomercato Napoli: Armel Bella-Kotchap l'obiettivo in difesa

Napoli - Armel Bella-Kotchap è un difensore centrale classe 2001 che piace al Napoli. Si tratta di un vero colosso (1,90 m) forte fisicamente e anche rapido a campo aperto. Per alcuni versi Bella-Kotchap ricorda un mix tra Koulibaly e Kim per la sua aggressività in anticipo e la sua dote di colpitore di testa. Potrebbe fare al caso proprio degli azzurri. Nato a Parigi però ha scelto la nazionalità tedesca Armel Bella-Kotchap, dove ci ha giocato praticamente per tutta la carriera, prima poi di fare il grande salto la scorsa estate passando al Southampton in Premier League.

Acquistato per 11 milioni dal club inglese oggi ha già una valutazione del doppio di 20 milioni di euro vista la grande stagione fatta e la chiamata ai Mondiali 2022 con la Germiania, dove però non ha collezionato nessuna presenza. Lo stipendio del giocatore anche è in linea perfettamente con i parametri del Napoli che ora pensa seriamente a Armel Bella-Kotchap.