Calciomercato Juve, Fagioli sarà sacrificato: non solo Napoli, ecco le offerte

Ultime notizie calciomercato - Sono tante le squadre segnalate come interessate al futuro del 23enne Nicolò Fagioli: il centrocampista classe 2001 della Juventus e della Nazionale italiana è stato individuato da diverse fonti come uno dei candidati a lasciare la Vecchia Signora nel prossimo mercato di gennaio, con l'obiettivo di garantirsi una certa liquidità ed andare quindi all'assalto dei nuovi obiettivi da regalare a Motta. Insomma, sarà Fagioli il 'sacrificato' dalla Juve a gennaio per acquistare un difensore, e forse una punta.

Calciomercato Juventus, cessione Fagioli: le offerte

Nicolò Fagioli piace al Napoli e non solo, ecco le ultime news da TMW:

"Piace al Napoli, al Marsiglia di De Zerbi e anche in Premier League, visto che nelle ultime ore si è parlato pure di interessamenti da parte di Nottingham Forest e Crystal Palace. C'è chi dice che pure il Paris Saint Germain sia pronto a muoversi su Fagioli, dal Regno Unito nelle ultime ore emerge un'ulteriore candidata al calciatore, il Tottenham che al suo interno ha già diversi giocatori 'italiani', sia di passaporto che di trascorsi nel nostro campionato come per esempio Vicario, Udogie, Romero e Kulusevski. Fagioli non sembra più un elemento indispensabile agli occhi del suo allenatore Thiago Motta, il suo minutaggio nelle gerarchie della Juventus è sceso e secondo le ultime informazioni in circolo alla Juventus si sono detti disposti ad avviare trattative sulla base di proposte da circa 20 milioni di euro".