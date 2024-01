Beffa Napoli? TMW - Offerta Fiorentina per Ngonge da oltre 10 milioni: contatti Barone-Setti

Ultime notizie calciomercato - La Fiorentina è partita oggi per l'Arabia Saudita, dove giovedì sfiderà il Napoli nella prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana, ma intanto la dirigenza va avanti sul mercato, alla ricerca dell'esterno offensivo richiesto espressamente da Vincenzo Italiano.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il direttore generale del club viola, Joe Barone, sta lavorando con il presidente degli scaligeri Maurizio Setti per cercare di portare a Firenze Cyril Ngonge, provando ad arrivare alla quadra dal punto di vista economico e superando la concorrenza del Napoli:

"La Fiorentina ha messo sul piatto un'offerta dal 10 milioni di euro più bonus per assicurarsi l'esterno gialloblù, con il tecnico viola che avrebbe messo proprio lui in cima alla sua lista, sperando di poterlo avere a disposizione il prima possibile per avere una nuova arma sulle corsie laterali in vista della seconda parte della stagione che vedrà i viola impegnati su più fronti.

La sua squadra sarà infatti impegnata, oltre che in campionato, anche in Coppa Italia, nella doppia semifinale contro l'Atalanta, e in Conference League, dagli ottavi di finale, con l'obiettivo di provare a vincere un trofeo. Senza dimenticare la corsa all'Europa in Serie A, visto che attualmente la Fiorentina si trova al quarto posto in classifica".