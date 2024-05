De Maggio: "Sono giorni che scrivo a Gasperini, ecco come ha risposto quando ho provato a sondare il terreno..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Giovanni Manna diventerà a breve il direttore sportivo del Napoli, e oggi sarà a Castel Volturno nel centro sportivo del club azzurro. De Zerbi-Napoli? Sono molto freddo sulla pista. Per quanto riguarda Gasperini, invece, fino alla mezzanotte di domani non vorrà ascoltare o pensare all’ipotesi Napoli. Sono giorni che scrivo a Gasperini, facendogli i complimenti e gli auguri per le varie partite: sempre molto cordiale quando risponde, ma quando qualche volta ho provato a sondare, è andato in silenzio stampa (ride, ndr)”