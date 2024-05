Sky conferma - Manna è con Chiavelli a Castel Volturno, inizia la sua avventura in azzurro

Calciomercato Napoli - Sono ore calde per il futuro della SSC Napoli. Dopo la notizia anticipata questa mattina dal collega Manuel Parlato, anchei colleghi di Sky confermano la presenza di Giovanni Manna a Castel Volturno insieme tra l'altro all'amministratore delegato azzurro Andrea Chiavelli:



"Giovanni Manna passa dalla Juventus al Napoli prendendo il posto di Meluso, come confermato implicitamente anche dallo stesso De Laurentiis qualche giorno fa durante la presentazione del prossimo ritiro a Castel di Sangro. "La notizia che avete fatto circolare da tempo è che ci sarà un nuovo direttore sportivo che dovrebbe palesarsi al più presto per agire sul mercato in uscita e in entrata" aveva detto il presidente degli azzurri. E ora che è ufficiale la separazione con la Juve, Manna è già a Castel Volturno insieme ad Andrea Chiavelli per iniziare la sua nuova esperienza da direttore sportivo del Napoli".