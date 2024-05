Calciomercato Napoli, rifondazione in difesa: resterà solo un azzurro in quel reparto

Calciomercato Napoli - Sono ore calde per il futuro della SSC Napoli. In attesa della decisione sull'allenatore che prenderà le redini della squadra per la stagione 2024-2025, sta per insidiarsi ufficialmente il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. La redazione di SportMediaset fa il punto della situazione in merito ai nomi sul taccuino del nuovo ds azzurro per la prossima sessione di calciomercato:



"Natan non ha mai convinto, non si è neanche alzato dalla in panchina in 10 delle ultime 11 partite e negli ultimi tempi si è cominciato a parlare di una possibile cessione in prestito. L'unico punto fermo del reparto arretrato per ora è Rrahmani, un po' poco. Anche per questo il Napoli sta sondando più piste: interessano Perez dell'Udinese, ma soprattutto Martinez Quarta della Fiorentina e Radu Dragusin, la cui esperienza al Tottenham fin qui non è stata esattamente indimenticabile: appena 9 presenze in Premier, anche se ha giocato da titolare le ultime due di campionato".