SportMediaset - Rivoluzione Napoli, colpo in difesa per Manna: vale 30 milioni

Calciomercato Napoli - Sono ore calde per il futuro della SSC Napoli. In attesa della decisione sull'allenatore che prenderà le redini della squadra per la stagione 2024-2025, sta per insidiarsi ufficialmente il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. La redazione di SportMediaset fa il punto della situazione in merito ai nomi sul taccuino del nuovo ds azzurro per la prossima sessione di calciomercato:

"Il Napoli si prepara per la rivoluzione estiva. Il club partenopeo sta per mettersi definitivamente alle spalle una stagione da incubo, tra le peggiori della storia per una squadra campione d'Italia in carica, ed è già pronto a guardare oltre. Nei prossimi giorni arriverà l'annuncio ufficiale dell'ingaggio di Giovanni Manna, che dopo l'addio alla Juventus diventerà il nuovo direttore sportivo, ma che è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Il cambiamento partirà dalla difesa, che è passata dai 28 gol subiti in campionato nell'anno dello scudetto ai 48 di questa stagione, non ancora conclusa.

Il nome più caldo, al momento, è quello dello slovacco David Hancko, centrale di quasi 190 cm con un gran fiuto per il gol (7 quelli messi a referto quest'anno col Feyenoord): è lui il profilo individuato per provare a colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Kim. Il club olandese lo valuta 30 milioni, ma i partenopei sono convinti di poter abbassare le richieste puntando sulla volontà del giocatore, che per altro ha già una stagione in Serie A alle spalle (5 presenze con la Fiorentina nel 2018/19)".