Sky - Accostato al Napoli, la Fiorentina accetta l'offerta per Barak: giocherà in un altro club italiano

Calciomercato Napoli - Svolta di mercato che arriva nelle ultime ore con il trasferimento di Antonin Barak che lascia la Fiorentina per andare a giocare in un altro club italiano fino al termine della stagione in prestito.

Calciomercato: Barak in prestito

Antonin Barak ha aperto alla possibilità di andare a giocare in prestito al Cagliari fino al termine della stasgione. Il club sardo ha chiesto alla Fiorentina il calciatore ceco a titolo temporaneo e ha incassato il sì prima del club viola e poi del ragazzo che vuole giocare e nella sessione di mercato invernale è stato accostato al Napoli. A riportare la notizia è Sky Sport.