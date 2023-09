Pistocchi: "Osimhen sbaglia nella reazione, ma tecnicamente non ha torto! Sembra che la squadra non sia in sintonia con Garcia"

Notizie calcio. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter il pareggio per 0-0 tra Bologna e Napoli, soffermandosi sulla reazione di Osimhen nei confronti di Garcia al momento della sostituzione:

"È vero che Osimhen sbaglia contestando platealmente Garcia per la sostituzione, Osimhen però tecnicamente non ha torto: per vincere la partita era meglio provare a giocare con due punte che togliere il capocannoniere della scorsa stagione (dopo aver tolto anche l’MVP della serieA 2022/23) l’impressione è che la squadra non sia in sintonia con Garcia, e questo è un problema. Grosso".