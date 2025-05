Lecce-Napoli, il programma degli azzurri in partenza verso la Puglia

Notizie Napoli - Il Napoli è pronto a dare il via alla trasferta di Lecce, con gli azzurri che domani alle 18 al Via del Mare avranno la possibilità di allungare momentaneamente a +6 sull'Inter impegnata poi domani sera a San Siro contro il Verona.



La giornata di vigilia degli azzurri si svolgerà in questo modo: seduta d'allenamento intorno alle 12, poi pranzo a Castel Volturno, conferenza stampa alle 14:45 di mister Conte (seguila qui su CalcioNapoli24) e alle 16:30 partenza dall'aeroporto di Capodichino con volo charter diretto a Brindisi. Da li poi trasferimento in pullman verso l'hotel che ospiterà gli azzurri in ritiro.