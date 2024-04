Gevi Napoli ko contro Venezia 90-97, match nervosissimo: espulso Owens

La Generazione Vincente Napoli Basket al termine di una gara nervosa e combattuta, non riesce nell’impresa di completare la rimonta e viene superata dalla Reyer Venezia con il punteggio di 90-97. La squadra di Milicic gioca una partita di grande intensità, ma priva nel finale di Owens espulso nel terzo quarto, cede a Venezia di misura.

Parte forte la Gevi Napoli che piazza subito un parziale 8-2 e costringe dopo 2 minuti Venezia a chiamare time out. La Reyer reagisce immediatamente, e con un parziale di 2-10 effettua il sorpasso sul punteggio di 10-12. Prende il largo nel finale di tempo Venezia che si porta a più 8 a 100 secondi dalla fine del primo periodo 14-22 costringendo Milicic al time out. Il primo tempo si chiude sul 14-24.

In apertura del secondo periodo Pullen realizza la prima bomba della partita della Gevi, e prova a ricucire lo svantaggio con due liberi che portano gli azzurri a meno 6 sul 23-29. Pullen è scatenato, e con la seconda bomba porta gli azzurri grazie alla schiacciata di Zubcic a meno 1 sul 30-31. Owens con un gioco da tre punti firma il contro sorpasso 33-31. La Reyer Venezia reagisce immediatamente, e con un parziale di 0-8 si riporta avanti 33-39 a metà periodo. Il finale di tempo è tutto per Venezia che ritrovata la fiducia allunga a più 14 sul 35-49. Ennis prova a contenere lo svantaggio, ma la Reyer da tre non sbaglia nulla. All’intervallo Iungo il punteggio vede Venezia avanti 42-54.

La bomba di Brown in avvio del terzo tempo consente alla Gevi di portarsi a meno 10 sul 48-58. La partita si innervosisce Dopo aver commesso fallo tecnico Owens viene anche espulso. Gli arbitri fischiano tecnico anche ad Ennis, ed a Simms. Intanto Venezia si riporta a metà tempo avanti di 14 lunghezze sul 53-67. Ennis prova a tenere a galla la Gevi. La partita continua ad essere molto nervosa, e la Reyer gestisce il vantaggio nel finale del terzo periodo che si chiude sul punteggio di 62-79.

Nell’ultima frazione di gioco un sussulto della Gevi con le bombe di Brown ed Ennis riporta gli azzurri dopo tre minuti a meno 9 sul 74-83. Pullen con un’altra bomba fa esplodere la Fruit Village Arena e riporta la Gevi a meno 6 a metà tempo sul 79-85. La squadra di Milicic ci crede e con Zubcic si porta a meno 4 a tre minuti dalla fine sul 83-87. Venezia resiste al ritorno di Napoli, e reagisce riportandosi a più 7 a due minuti dalla sirena finale. Il punteggio finale recita 90-97 per Venezia.

Tabellino:

GEVI NAPOLI: Pullen 25 (1/6, 4/11, 1r), Zubcic 8 (3/5, 0/5, 5r), Ennis 20 (6/9, 1/5, 6r), De Nicolao G. 6 (3/5, 0/1, 5r), Owens 10 (3/4, 1/2, 4r), Brown 9 (0/1, 2/9, 3r), Sokolowski 10 (5/6, 0/7, 3r), Lever 2 (1/1, 0/1, 2r), Mabor. N.E.: Sinagra, Bamba, Ebeling. All. Milicic

UMANA VENEZIA: Spissu 12 (2/3 da tre), Tessitori 4 (2/3, 3r), Heidegger 7 (1/4 da tre, 5r), Casarin 7 (1/1, 1/2, 3r), De Nicolao A. (1r), O’Connell 3 (0/1, 1/2), Kabengele 14 (5/6, 1/1, 10r), Simms 22 (6/9, 2/5, 4r), Wiltjer 13 (2/4, 3/7, 3r), Tucker 15 (4/5, 1/4, 5r). N.E.: Janelidze, Brooks. All. Spahija

ARBITRI : Giovannetti, Quarta, Lucotti.

NOTE - Tiri liberi: Napoli 22/26, Venezia 21/27. Perc. tiro: Napoli: 30/78 (da tre: 8/41; ro: 18, rd: 18); Venezia: 32/57 (da tre: 12/28, ro: 9, rd:30). Spettatori: oltre 4.000. Espulso Owens a 23’11.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima 7 aprile giocando in trasferta contro la Pallacanestro Varese alle ore 16:30 per l’undicesima giornata del girone di ritorno.