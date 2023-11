Gevi Napoli da urlo, secondo posto in classifica! Varese ko, Pullen show | FOTOGALLERY CN24

Meritato e sofferto successo della Generazione Vincente Napoli Basket nell'anticipo della settima giornata di Serie A. La squadra di coach Milicic con un finale di gara incandescente, vince la quinta gara della stagione superando l'Openjobmetis Varese, e raggiunge quota 10 punti in classifica.

In allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Parte molto bene la squadra di coach Milicic che nei primi minuti piazza un break 8-0. Rientra Varese, ma nel finale del primo quarto gli azzurri chiudono in vantaggio di 4 punti 22-18. Accelera nel secondo tempo la Gevi Napoli Basket che realizza un parziale importante con Owens e Zubcic andando avanti più 8. Ma non demorde Varese che accorcia decisamente lo svantaggio, effettua il sorpasso, ed ispirata nel tiro da tre, va all'intervallo lungo in vantaggio di 4 punti. La partita resta in equilibrio nella terza frazione chiusa con Varese ancora avanti di tre punti. La svolta nell'ultimo e decisivo quarto con Pullen letteralmente scatenato che infila tre bombe consecutive effettuando il sorpasso, e portando avanti la Gevi Napoli di 8 lunghezze. Varese non si arrende, ma i canestri decisivi portano ancora la firma di uno scatenato Pullen miglior realizzatore con 33 punti, e regalano agli azzurri una importante vittoria.

Generazione Vincente Napoli Basket - Openjobmetis Varese 97-96 (22-18, 19-27, 22-21, 34-30)

GEVI NAPOLI : Zubcic 24 (6/9, 1/6, 4 r.), Ennis 7 (2/9, 1/1, 6 r.), Jaworski (0/3 da tre, 3 r.), Owens 15 (6/7, 1/2, 8 r.), Sokolowski 12 (5/9, 0/2), Pullen 33 (3/7, 7/12), De Nicolao 2 (1/1, 0/1, 4 r.), Lever 4 (2/3, 0/3, 3 r.), Bamba ne, Mabor Dut Biar (1 r.), Saccoccia ne, Ebeling 0 (0/1 da tre). All.: Milicic.

OPENJOBMETIS VARESE: Cauley-Stein 5 (1/4, 1/1, 10 r.), Moretti 13 (1/3, 3/6, 5 r.), Hanlan 12 (3/6, 1/3, 5 r.), McDermott 18 (2/4, 4/9, 5 r.), Brown 13 (1/1, 3/11, 7 r.), Shahid 14 (1/1, 3/5, 2 r.), Ulaneo 6 (2/2, 7 r.), Woldetensae 8 (0/1, 2/5, 1 r.), Zhao ne, Virginio 5 (1/1, 1/2, 1 r.), Assui N'Guessan ne. All.: Bialaszewski.

ARBITRI: Mazzoni, Bettini, Pepponi 6

NOTE - Tiri liberi: Napoli 17/20, Varese 18/22. Perc. tiro: Napoli 35/76 (10/31 da tre, ro 7, rd 27), Varese 30/66 (18/43 da tre, ro 10, rd 34).

La Generazione Vincente tornerà in campo domenica prossima 19 Novembre alle 16:30 al PalaVerde di Treviso contro la Nutribullet Treviso.