Notizie Calcio - Vergogna a Udine dove la gara col Milan, come ormai tutta sappiamo, è stata interrotta per cori razzisti nei confronti di Mike Maignan. Non solo i ‘buu’ ma anche vere e proprie offese proprio alle spalle della porta come si evince del video in basso. Situazione che ha portato l’estremo difensore alla scelta di abbandonare i pali, seguito poi da tutta la squadra.